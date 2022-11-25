Hisarcık'ta “Kadına Yönelik Şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü” etkinliği

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliğince açılan stantta kadınlara yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) Uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı.

İlçe Emniyet Amirliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, stant kurularak KADES uygulaması tanıtıldı.

Programa, Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, Gençlik ve Spor Hizmetleri ilçe Müdürü Yılmaz Uçar, İlçe Devlet Hastanesi Müdürü İsa Gök, emniyet ve sağlık personeli katıldı.

Etkinlikte kadınlara, KADES uygulaması tanıtıldı, karanfil dağıtıldı. Ayrıca bayan polis memurları okulları ziyaret ederek, anne ve anne adayı öğretmenleri KADES konusunda bilgilendirdi. Öğrencilere ise “Kadına Yönelik Şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü” hakkında bilgi verildi.