Hisarcık'ta kar küreme ve tuzlama çalışmalarında 50 ton tuz kullanıldı

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, buzlanmayı önlemek amacıyla yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmalarında bugüne kadar yaklaşık 50 ton tuz kullanıldığını söyledi.

Başkan Çalışkan, “İlçede bir haftadan beri aralıklarla devam eden kar yağışından dolayı cadde ve ara sokaklarda biriken karların temizlenmesi ve buzlanmayı önlemek amacıyla iki iş makinesiyle gece gündüz küreme ve tuzlama çalışması yapılmıştır. Ekiplerimiz halen teyakkuz halindedir. İlçe halkının mağdur olmaması için işçilerimizin yaya kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları ise halen devam etmektedir” dedi.