Hisarcık'ta kargaların gökyüzündeki dansı kameraya işte böyle yansıdı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Belediye Hizmet Binası üstünde toplanan karga sürüsünün gökyüzündeki kısa süreli dansı İhlas Haber Ajansı muhabiri tarafından görüntülendi.

Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Belediye Hizmet Binası üstünde sabah saat 05.00 sıralarında gökyüzünde aniden beliren yüzlerce kargadan oluşan sürünün çıkardığı sesler sabahın sessizliğini bozdu. Çok erken saatlerde ortaya çıkan ve yaklaşık 1 dakika kadar süren eşsiz görsel güzelliği az sayıda kişi izleyebildi. Karga sürüsünün gökyüzündeki dansını ve çıkardıkları sesleri İhlas Haber Ajansı muhabiri görüntüledi.