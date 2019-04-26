Hisarcık'ta 'Kim 50 TL İster' bilgi yarışması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla 'Kim 50 TL İster' bilgi yarışması düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu amfisinde düzenlenen geleneksel 3. 'Kim 50 TL İster' bilgi yarışması birbirinden güzel anlara sahne oldu. Yarışmaya Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan toplam 10 grup katıldı. Grupların vermiş oldukları cevaplar salonda eğlenceli ve renkli anların yaşanmasına neden oldu.

Yarışmada, güncel, tarih, coğrafya, edebiyat, spor, sinema, teknoloji konularından genel kültür seviyesinde sorular soruldu.

Bazı sorular hem yarışmacıları, hem de seyircileri oldukça şaşırttı. Yarışma sonunda 1. olan takım üyelerine 50'şer TL'lik para ödülü İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci tarafından verildi. Ayrıca diğer yarışmacılara da teselli ödülleri verildi.