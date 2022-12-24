Hisarcık'ta “Kış lastiği” denetimi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekiplerince denetimler yapılıyor.

1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından denetimlerini sürdüren İlçe Emniyet Amirliği Trafik Ekiplerince kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı düzenlenen denetimde, durdurulan ticari araçlarda lastik kontrolü ve kış lastiklerinin diş kalınlığı ölçümlerini yapılıyor.

Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan ölçümlerde lastik derinliği 1,6 milimetrenin altında kalan araç sürücülerine bin 152 TL idari para cezası kesiliyor. Trafik denetleme ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına kış lastiği denetimlerinin aralıksız süreceğini belirttiler.