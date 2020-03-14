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Hisarcık'ta Kitap Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Zarif Çocuk Uluslararası Kitap Okuma Yarışmasında ilçe genelinde ilk üç dereceyi elde eden öğrenciler ödüllendirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Zarif Çocuk Uluslararası Kitap Okuma Yarışmasında ilçe genelinde ilk üç dereceyi elde eden öğrenciler ödüllendirildi.


3. ve 4.sınıflar arasında olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada ilçe genelinde ilk üç dereceyi elde eden Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri oldu. 3. sınıflar kategorisinde bireysel olarak birinci olan Zeynep Şimal Tanık, ikinci Ahmet Efe Baran ve üçüncü Erva Korkut'a ödülleri İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Eskiakgün tarafından verildi.


4. sınıflar kategorisinde ise birinci Eda Nur Yıldız, ikinci Zeynep Gençaslan ve üçüncü Beren Altın'a ise ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci tarafından takdim edildi.


Ayrıca, Zarif Çocuk Uluslararası Kitap Okuma Yarışması'nda sınıf olarak ilçe birinciliği elde eden 3/A ve 4/B sınıflarına ise Başarı Belgeleri verildi.


Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, yarışmada derece eden öğrencileri, öğretmenlerini ve velileri tebrik ederek başarılarının devamını dilerken, başlayacak tatil sürecince bol bol kitap okumalarını öğütledi.

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