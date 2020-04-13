Hisarcık'ta Kızılay ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kızılay temsilciliği tarafından Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilçe merkezinde gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kızılay temsilciliği tarafından Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilçe merkezinde gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.
Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği Mustafa Şen, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun koordinasyonunda ilçe merkezinde 25 ihtiyaç sahibine gıda kolisi dağıtımı yaptıklarını belirterek, gıda kolisi dağıtımına önümüzdeki günlerde köylerde devam edileceğini söyledi.