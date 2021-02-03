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Hisarcık'ta Kızılay kıyma ve kavurma konservesi dağıttı

Hisarcık Kızılay Temsilciliği ve Genç Kızılay gönüllüleri ilçe merkezi ve Dereköy köyünde ihtiyaç sahibi 25 aileye kıyma ve kavurma dağıttı.


Kızılay olarak yardıma muhtaç ailelere ellerini uzatma gayreti ve çabası içinde olduklarını söyleyen Türk Kızılay Hisarcık Temsilcisi Mustafa Şen,” Türk Kızılay'ı Genel Merkezinden gönderilen kıyma ve kavurmaları Kızılay Temsilciliği ve Genç Kızılay gönüllülerimizle ilçe merkezimizde ve karantinaya alınan Dereköy köyünde ihtiyaç sahibi 25 aileye dağıtımını gerçekleştirdik. Emeklerinden dolayı gönüllü gençlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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