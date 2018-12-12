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Hisarcık'ta korkutan yangın

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, taşeron firma çalışanlarının konakladığı bir apartmanda çıkan yangın korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, taşeron firma çalışanlarının konakladığı bir apartmanda çıkan yangın korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesinde ilçede kanalizasyon ve içme suyu çalışması yapan firma çalışanlarının kaldığı eski PTT binasının 3. Katındaki bir odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden Hisarcık İtfaiye ekipleri yangını binanın diğer bölümlerine sıçramadan yarım saatlik uğraş sonucu söndürdü. Yangın esnasında odada işçilerin olmayışı olası bir faciayı önledi. Yangın sonucu odada hasar oluşurken, işçilerin eşyaları yangından zarar gördü.


Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. (MA-EFE)

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