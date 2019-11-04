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Hisarcık'ta korkutan yangın

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, gece yarısına doğru Karşıyaka Mahallesinde bulunan İbrahim Gökduman'a ait tek katlı binada henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Ev sahibinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Hisarcık Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saatte çevresindeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.


Yangın sonucu tek katlı binada hasar oluşurken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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