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Hisarcık'ta Korona virüs balık satışlarını etkilemedi

Kütahya’nın Hisarcık ilesinde Korona virüs (Covid-19) balık satışlarına olumsuz bir etkisinin olmadığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilesinde Korona virüs (Covid-19) balık satışlarına olumsuz bir etkisinin olmadığı bildirildi.


İlçede uzun yıllardan beri balık satışı yapan Hüseyin Coşar, Korona virüsün balık satışlarına olumsuz bir etkisinin olmadığını belirterek, " Son günlerde vatandaşlar Korona virüsten korunmak için protein ve omega 3 bakımından zengin, sindirimi en kolay besinlerden biri olan balığı tercih etmesinden dolayı bu güne kadar balık satışlarında bir düşüş yaşamadık” diye konuştu.

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