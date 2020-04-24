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Hisarcık'ta Korona virüs nedeniyle başarılı öğrencilere ödülleri evlerinde verildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kütahya il elemelerinde dereceye giren öğrencilerin belge ve hediyeleri Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde verildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kütahya il elemelerinde dereceye giren öğrencilerin belge ve hediyeleri Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde verildi.


Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonunca organize edilen, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kütahya il elemelerinde, Qbitz oyununda il birincisi olan Cumhuriyet İlkokulu 3/B sınıfı öğrencisi Halime Atasoy ile Equilibrio oyununda il üçüncüsü olan 3/A sınıfı öğrencisi Sinem Şen'e başarı belgeleri ve hediyeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir ve Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ahmet Aydoğdu tarafından verildi.


Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle de örtüşecek şekilde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak öğrencilerin evlerine gidilerek belge ve hediyeleri takdim edildi.

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