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Hisarcık'ta Korona virüsün defi için 9 kurban kesildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs Covid-19 salgınından kurtulmak için belediye önderliğinde hayırseverlerin katkılarıyla 2 adet büyükbaş ve 7 adet küçükbaş hayvan kurban kesilip dua edildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs Covid-19 salgınından kurtulmak için belediye önderliğinde hayırseverlerin katkılarıyla 2 adet büyükbaş ve 7 adet küçükbaş hayvan kurban kesilip dua edildi.


Kurbanlık hayvanların ilçedeki hayvan kesim noktasında kesilmesinin ardından İmam Hatip Bekir Dane tarafından dua edildi.


Kurban, sadaka ve duanın bela ve musibetleri uzaklaştırdığını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Tüm Dünyayı etkileyen yeni tip Korona virüs Covid 19 salgınına karşı Belediyemiz öncülüğünde, hayırsever vatandaşlarımızın da katkılarıyla 2 adet büyükbaş ve 7 adet küçükbaş kurbanı kesip yaklaşık 500 ihtiyaç sahibine dağıttık. Cenab-ı Allah kestiğimiz kurbanları, yaptığımız hayırları ve ettiğimiz duaları kabul etsin. Hastalıklardan ve musibetlerden ülkemizi, milletimizi ve tüm dünyayı korusun” dedi.

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