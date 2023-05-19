Hisarcık'ta köy muhtarlarına su dezenfeksiyon klorlama eğitimi

Seydi Resul İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda Kaymakam İsmail Tosun başkanlığında yapılan toplantıya, Hisarcık Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Rahmetullah Özdemir, Çevre Sağlığı Teknisyeni Halil Uçar, Bulaşıcı Hastalıklar Biriminden Ahmet Aydın, İlçe Özel İdaresi ve köy muhtarları katıldı.

Hisarcık ve köylerinde su dezenfeksiyon ve klorlama durumu gündemiyle yapılan toplantıda, Yerel İdare Yönetimlere farkındalık oluşturma amacıyla bilgilendirme yapıldı, yasal mevzuat hatırlatıldı. Köy muhtarlıklarına klorlama ile ilgili bilgilendirme ve eğitim verildi. Hisarcık T.S.M. raporunun ve sunumu katılımcılara aktarıldı. Hisarcık için su sanitasyonu konusunda hedefler belirlendi. Köy muhtarlarından köylerdeki mevcut sorunlar dinlendi. Hisarcık ilçesi köylerindeki su dezenfeksiyonuyla ilgili Hisarcık T.S.M. hazırladığı rapor ve sunumu konuşuldu, muhtarlıklar bilgilendirildi.

Toplantı sonunda Hisarcık T.S.M. tarafından alınan su numune ve bakiye klor ölçümleri geri bildirimde bulunularak ilçenin mevcut klorlama cihazları ve klorlama ünitelerinin aktif olarak çalıştırılarak hedef bakiye klor düzeylerine ulaşılması kararına varıldı.