Hisarcık'ta köy okulunda geleneksel çocuk oyunları şenliği

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy Şehit Fatih Seven İlk/Ortaokulunda geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlendi.

Hisarcık'ta bulunan tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı şenlik çerçevesinde kurulan 10 oyun istasyonunda eski dönemlerde sokaklarda oynanan unutulmaya yüz tutmuş tahta araba, misket, gazoz kapağı, tığ (Saplatmaç), 5 taş, ebem beşiği, ip atlamaca, sek sek gibi çeşitli oyunlar misafir öğrencilere öğretildi ve oynamaları sağlandı.

Çocuk oyunları şenliğiyle ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Osman Kılıç,” Bizim geleneksel çocuk oyunları şenlikleri düzenleme amacımız günümüzde teknolojinin çocuklarımız üzerinde çok fazla olumsuz etkisi olduğunu ve sosyalleşme anlamında da onları kötü etkilediğini düşünmemiz. Geçen sene Beden Eğitimi dersinde öğrencilerimize vermiş olduğumuz proje ödevleri çerçevesinde, el yapımı değişik oyuncaklar yapıp, anne ve babalarından da onların zamanında oynadıkları oyunları öğrenmelerini istemiştik. Bu şenlik aslında verdiğimiz proje ödevinin bir karşılığı oldu. Amacımız öğrencilerimizin ve diğer okullardan gelen öğrencilerin bu oyunları burada öğrenmesi, gittikleri okullarda da bu oyunları arkadaşlarına öğretip hem telefon, tablet, bilgisayardan uzaklaşıp hem de arkadaşlarıyla güzel zaman geçirmeleri” diye konuştu.

Düzenledikleri çocuk oyunları şenliği için okul idaresi öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, bu tür faaliyetlerin daha çok yapılması gerektiğine vurgu yaptı.