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Hisarcık'ta köy yollarına BSK asfalt

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutlubeyler, Ulaşlar köyleri ile Simav ilçesi Kestel köyleri arasındaki 5,5 kilometrelik yolda bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutlubeyler, Ulaşlar köyleri ile Simav ilçesi Kestel köyleri arasındaki 5,5 kilometrelik yolda bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmalarına başlandığı bildirildi.


İl Özel İdaresi asfalt ekipleri tarafından Kutlubeyler, Ulaşlar ve Simav ilçesi Kestel köy yolundaki asfalt çalışmalarını İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Yol Şube Müdürü Rıfat Hatipoğlu, İl Genel Meclisi üyeleri İbrahim Kılıç ve Mustafa Şen ile birlikte yerinde inceleyen AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, 5,5 kilometrelik köy yollarındaki bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmalarının bir hafta içerisinde tamamlanacağını söyledi.


AK Parti'nin istismar siyaseti değil, hizmet ve eser siyaseti yaptığını ifade eden Var, ”Bundan dolayı hizmetlerimiz ve eserlerimizi halkımıza sunmaya devam edeceğiz. Bu noktada her zaman bizlere destek sağlayan Vali Ömer Toraman'a, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak'a, Yol Şube Müdürü Rıfat Hatipoğlu ile İl Genel Meclisi Üyelerimiz İbrahim Kılıç ve Mustafa Şen'e çok teşekkür ediyorum” dedi.

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