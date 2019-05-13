Hisarcık'ta köylere oyun parkı

İlçede yaşayan vatandaşların faydalandığı bütün sosyal imkanlardan köyde yaşayan vatandaşları da yararlandırmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Var,” Yaptığımız girişimler sonucu oyun parkı hiç bulunmayan Saklar ve Kızılçukur köyleri yeni oyun parkı, Karbasan, Dereköy ve Hasanlar köylerindeki mevcut oyun parklarına ilaveler yaptık. Artık çocuklarımız, ilçe merkezindeki oyun parklarına özlem duymak yerine kendi köy meydanlarındaki parklarda rahatça oynayabilecekler. Oyun parkının kazandırılmasında emeği geçen İlçe Kaymakamımız Furkan Başar ile İl Genel Meclisi Üyeleri Mustafa Şen ve İbrahim Kılıç'a teşekkür ediyorum. İşimiz Hisarcık ve köylerine hizmet etmek” dedi.