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Hisarcık'ta köylere oyun parkı

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, kırsal kesimlerde yaşam kalitesini arttırmak adına çocuklara ve gençlere yönelik 2 köye yeni oyun parkı, 3 köye ise ilave oyun parkı kurulumu gerçekleştirildiğini ifade etti.


İlçede yaşayan vatandaşların faydalandığı bütün sosyal imkanlardan köyde yaşayan vatandaşları da yararlandırmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Var,” Yaptığımız girişimler sonucu oyun parkı hiç bulunmayan Saklar ve Kızılçukur köyleri yeni oyun parkı, Karbasan, Dereköy ve Hasanlar köylerindeki mevcut oyun parklarına ilaveler yaptık. Artık çocuklarımız, ilçe merkezindeki oyun parklarına özlem duymak yerine kendi köy meydanlarındaki parklarda rahatça oynayabilecekler. Oyun parkının kazandırılmasında emeği geçen İlçe Kaymakamımız Furkan Başar ile İl Genel Meclisi Üyeleri Mustafa Şen ve İbrahim Kılıç'a teşekkür ediyorum. İşimiz Hisarcık ve köylerine hizmet etmek” dedi.

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