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Hisarcık'ta ‘Kralların satrancı' çocuk müzikali

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde gösterime sunulan ‘Kralların satrancı’ çocuk müzikalini çocuklar beğeni ile izledi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde gösterime sunulan ‘Kralların satrancı' çocuk müzikalini çocuklar beğeni ile izledi.


Disneyyy Yapım tarafından Belediye Düğün Salonunda sahnelenen “Kralların Satrancı” çocuk müzikalinde çocukların sevdiği Mucize Uğur Böceği, Pijamaskeli Kedi Çocuk ve Baykuş Kız, Örümcek Adam Maşa karakterleriyle gezegenler ve satranç konuları işlendi. 4 kişilik ekip tarafından iki seans halinde sahnelenen ve yaklaşık 1 saat süren müzikali çocuklar beğeni ile izledi.

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