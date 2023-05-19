İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hisarcık'ta kukla ve Karagöz şenliğine büyük ilgi

Hisarcık Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde, gerçekleştirilen geleneksel “Çocuk Oyunları Kukla ve Karagöz Şenliği ”büyük ilgi gördü.


Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, Hisarcık Belediyesinin ev sahipliğinde Seydi Resul İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda çocuklara yönelik geleneksel “Çocuk Oyunları Kukla ve Karagöz Şenliği” düzenlendi.


Şenlikte geleneksel Karagöz gösterisi, kukla gösterisi ve müzikal gösterileri izleyen çocuklar gönüllerince eğlendi.


Etkinliğe Belediye Başkan Vekili Ayşe Uludoğan, Milli Eğitim Şube Müdürü Şerif Ahmet Can ve çocuklar katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.