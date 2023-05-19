Hisarcık'ta kukla ve Karagöz şenliğine büyük ilgi

Hisarcık Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde, gerçekleştirilen geleneksel “Çocuk Oyunları Kukla ve Karagöz Şenliği ”büyük ilgi gördü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, Hisarcık Belediyesinin ev sahipliğinde Seydi Resul İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda çocuklara yönelik geleneksel “Çocuk Oyunları Kukla ve Karagöz Şenliği” düzenlendi.
Şenlikte geleneksel Karagöz gösterisi, kukla gösterisi ve müzikal gösterileri izleyen çocuklar gönüllerince eğlendi.
Etkinliğe Belediye Başkan Vekili Ayşe Uludoğan, Milli Eğitim Şube Müdürü Şerif Ahmet Can ve çocuklar katıldı.