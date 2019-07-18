Hisarcık'ta Kur'anı Kerim Öğrenme Kursu

Hisarcık Halk Eğitim Merkezi tarafından Kutluhallar Köyünde “Okullar Hayat Olsun” projesi kapsamında Kur'anı Kerim Öğrenme Kursu açıldı.

Eğitmenliğini Songül Gündüz'ün yaptığı Kutluhallar Köyündeki toplam 120 saat süreli Kur'anı Kerim öğrenme kursuna 33 öğrenci katıldı.

Kursu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, öğrencilerin hazırlamış olduğu 15 Temmuz Şehitlerini Anma programını izlediler. Programda öğrenciler şehitler için Kuran'ı Kerim'den ayet ve sure okuyup dua ettiler. Daha sonra öğrencilere meyve suyu ve simit ikramında bulunuldu.