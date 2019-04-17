Hisarcık'ta Kur'an'ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İmam Hatip Ortaokulları haricinde ortaokul ve liseler arası Kur'an'ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması yapıldı.

Cumhuriyet İlkokulu ve Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulunda, ortaokul kız-erkek, lise kız-erkek olmak üzere 4 kategoride yapıldı.

Yarışma sonunda Ortaokul Kızlar Kategorisinde; Dereköy Ortaokulundan Sümeyye Sevinç birinci, Kutluhallar Ortaokulundan Emine Nur Kocabıyık ikinci, Karbasan Ortaokulundan Leyla Gökkaya üçüncü, Ortaokul Erkekler Kategorisinde; Dereköy Ortaokulundan Furkan Bütün birinci, Karbasan Ortaokulundan İsmail Bakır ikinci, Kutluhallar Ortaokulundan Harun Şen üçüncü oldu.

Lise Erkekler Kategorisinde; 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi İsmail Yılmaz birinci, Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesinden Ali Gülmez ikinci, Aykut Demirel üçüncü olurken, Lise Kızlar Kategorisinde ise 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden Sevgi Kara birinci oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri İlçe Millî Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve Şube Müdürü M. Ali Özdemir tarafından verildi. İlçe Millî Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ödül töreninde yaptığı konuşmada, emeği geçenleri tebrik ederek, başarılar diledi.

Kategorilerinde 1. Olan öğrenciler 8-9 Mayıs 2019 tarihlerinde Kütahya'da yapılacak olan yarışmada ilçeyi temsil edecekler.