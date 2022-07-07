Hisarcık'ta kurban atıkları için 3 bin poşet dağıtıldı

Kütahya'nın Hisarcık İlçesinde Belediye tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çevre kirliliğinin önlenmesi, vatandaşların bayramı sağlıklı ve hijyenik ortamlarda geçirebilmeleri için 3 bin kurban atık poşeti dağıtıldı.

Belediye Zabıta ekipleri ilçe genelinde kurbanlık atıklarını poşetlemek, çevreyi korumak, kötü kokulara engel olmak amacıyla Kurban Bayramı öncesi ev ev dolaşarak 3 bin kurban atık poşeti dağıtımı geçekleştirdi.

Belediye olarak her yıl kurban bayramı öncesinde ilçe merkezinde bulunan tüm konutlara kurban poşeti dağıttıklarını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Dağıtılan Kurban Poşeti çevre kirliliğinin önlenmesine büyük katkı sağlayacaktır. Halkımız dağıtılan kurban atık poşetlerine kurban atıklarını koyup çöp konteynerlerinin yanına bırakabilirler. Bayram süresince mesai yapacak olan belediye ekiplerimiz kurban atık poşetlerini vakit geçirmeden alacaklardır. Vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için belediye olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı sevdikleriyle sağlıklı ve huzur içinde geçirmelerini diliyorum” dedi.