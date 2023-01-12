Hisarcık'ta kursiyerlere ve öğrencilere verem hastalığı anlatıldı

Verem (Tüberküloz) hastalığına dikkat çekmek amacıyla Hisarcık İlçe Devlet Hastanesinde görevli Dr. Gülümser Büşranur Yurtsev ve Ebe Melisa Uçan tarafından Kutluhallar ilk ve ortaokulu öğrencileri ile Hamamköy'de Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan dikiş kursundaki kursiyerlere verem hastalığının bulaş yolları, korunma yolları ve tedavi yöntemleri anlatıldı. Katılan öğrencilere broşür dağıtıldı ve bilgilendirici afişler asıldı.