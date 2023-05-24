Hisarcık'ta lise öğrencileri bir günlüğüne üniversite öğrencisi oldu

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri '' Üniversitede Bir Ders '' projesi çerçevesinde bir günlüğüne Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencisi oldular.

Hisarcık MYO Öğretim Görevlisi Rabia Kaya tarafından verilen iletişim ve diksiyon dersi ile öğrenciler doğru iletişim kurma ve arkadaş ortamına kolay uyum sağlama konusunda bilgi sahibi oldular. Öğretim Görevlisi Fadim Koç tarafından ise Yüksekokul tanıtımı yapılarak öğrencilerin ilçelerindeki Yüksekokul ve imkanlarını tanıma fırsatı buldu.

“Üniversitede Bir Ders '' projesi çerçevesinde 11 ve 12. Sınıflardan toplam 81 öğrencinin kısa süreliğine de olsa üniversite öğrencisi olduğunu söyleye Okul Müdürü İsmail Aydın,” Öğrencilerimiz üniversiteyi kazanmış ve ilk dersine giriyormuş gibi bir imkana kavuştular. Üniversitede bir derse katılım sağlayarak bir sonraki eğitim ortamı hakkında yaparak yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştirdiler. 12. sınıf öğrencilerimiz için tecrübe olurken, özellikle 11. sınıfa gelmiş ama üniversite hayali kurmamış olan öğrencilerimizin bir sonraki eğitim basamağının üniversite olduğu ve o sıralarda ders görebilmeleri için üniversite sınavına hazırlanmaları gerektiğinin farkına varmaları sağlanmıştır. Bizlere bu imkanı sunan Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Burak Kavaslar'a, Öğretim Görevlileri Rabia Kaya ve Fadim Koç' a teşekkür ediyoruz” dedi.