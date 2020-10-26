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Hisarcık'ta Liseler Arası Online Satranç Turnuvası

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liseler arası online satranç turnuvası düzenlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liseler arası online satranç turnuvası düzenlendi.


Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı Liseler arası online satranç turnuvası sonunda, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden Bekir Özen birinci, Fatmanur Kaygusuz ikinci ve İlhan Korkmaz üçüncü oldu. Turnuvada dereceye giren öğrencilere ödülleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni sonunda verilecek.

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