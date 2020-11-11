Hisarcık'ta maden sahaları lavanta kokacak

Hisarcık'ta düzenlenen törenle, 2 bin 500 lavanta fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Maden sahalarının verimli dönüşümü rekültivasyon çalışmaları kapsamında hazırlanan yaklaşık 3 dönüm araziye 2 bin 500 lavanta fidanı dikildi.

Fidan dikim törenine Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İşletme Müdürü Osman Zengin ve işletme çalışanları katıldı.

Törende konuşan İşletme Müdürü Zengin, maden işletmelerinin doğaya saygılı bir şekilde üretim faaliyetlerini sürdürdüğünü ve bundan önce olduğu gibi bundan sonrada çevreyi ön planda tutan bir çalışma içerisinde olacaklarını vurguladı. Dikimi yapılan lavanta fidanlarının gelecek nesiller için nefes olması temennisinde bulunan Zengin,

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan işletmesinin ilçelerine yapmış ve yapacak oldukları hizmetleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ”Bu tür çalışmalarda ilçeye katkı sunan Müdür Osman Zengin ve işletme çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kendileriyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada birlik içerisinde bölgemizin kalkınması için ortak hareket edeceğiz” dedi.