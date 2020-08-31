Hisarcık'ta Mahalle Denetim Ekipleri görevde

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge kapsamında, yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin sahada etkin uygulanması için oluşturulan "Mahalle Denetim Ekipleri" görevlerini aralıksız sürdürüyor.

Muhtar, öğretmen, din görevlileri ve kolluk kuvvetlerinden oluşan “Mahalle Denetim Ekipleri” kendilerine zimmetlenen bölgede sadece pozitif ve temaslı vakaların denetimini değil, salgın sürecine yönelik rehberlik ve eğitim çalışması da yapıyor.

Yetkililer, ilçe merkezinde 6 mahallede 5 ekip, Karantinada olan Hamamköy ve Karbasan köylerinde 1'er ekip olmak üzere ilçe genelinde toplam 7 “Mahalle Denetim Ekibi”nin görev yaptığını belirterek, evde kalması gereken vatandaşların, kurallara riayet etmemesi durumunda, gerekli yaptırımların uygulanacağı konusunda uyarılarda bulundular.