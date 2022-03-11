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Hisarcık'ta Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 101.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle program düzenlendi.


Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen programa, Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Hisarcık Meslek Yüksekokulu (MYO) Burak Kavaslar, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, protokol üyeleri, Okul Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Saygı duruşu ve istiklal Marşıyla başlayan programda oratoryo ve tiyatro gösterimleri, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili hazırlanan video gösterisi, şiir eşliğinde zeybek oyunu ve ana sınıfı öğrencilerinin gösterileri sunuldu. Ayrıca ilçede düzenlenen ilkokullar arası İstiklal Marşını güzel okuma ve etkili okuma yarışmasında birinci gelen öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudular.


Programın sonunda, İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle düzenlenen İstiklal Marşını güzel okuma ve etkili okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Hisarcık Meslek Yüksekokulu (MYO) Burak Kavaslar tarafından verildi.

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