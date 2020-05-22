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Hisarcık'ta mezarlık temizliği

Hisarcık Belediyesince ilçe mezarlığında Ramazan Bayramı öncesinde genel temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçe mezarlığında her yıl periyodik olarak genel temizlik ve bakım çalışması yapıldığını söyledi.


Çalışkan,” Mezarlık temizliğinde önceliğimiz Ramazan Bayramından önce mezar çevresindeki otların temizlenerek mezar ziyaretlerinde ve cenaze definlerinde sıkıntı yaşanmasına mahal vermemektir. Şu anda mezar çevresindeki otları biçme çalışması tamamlandı. Bayram sonrası ise mezarlıkta yeniden genel bir temizlik ve bakım yapılacak” dedi.

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