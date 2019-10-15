Hisarcık'ta minik öğrencilere el yıkamanın önemi anlatıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde “15 Ekim Dünya El Yıkama Günü” nedeniyle anasınıfı öğrencilerine doğru el yıkama yöntemleri ve el yıkamanın önemi hakkında eğitim verildi.

Dünya El Yıkama Günü nedeniyle Atatürk İlkokulu anasınıfı ve 15 Temmuz Şehitleri anasınıfında öğrenim gören 40 öğrenciye İlçe Hastanesinde görevli Ebe Hanife Baştoğ tarafından; Sabah kalkınca, tuvaletten önce ve girdikten sonra, yemeklerden önce ve sonrasında, sokaktan eve girince, gözle görülür kirlenme fark edilince, öksürme ve hapşırma sırasında ellerini kullanılınca, hayvanlarla temas ettiğinde ellerin mutlaka yıkaması gerektiği anlatıldı.

Daha sonra öğrencilere broşür dağıtılıp, “El yıkama sertifikası” verildi.