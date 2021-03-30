Hisarcık'ta minik öğrencilere kırmızı düdük

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde , "Önce Yaya Uygulaması" etkinliğinde İlçe Emniyet Amirliği tarafından öğrencilere kırmızı düdük dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi çerçevesinde yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Önce Yaya Uygulaması" etkinliği Atatürk İlkokulu önündeki yaya geçidinde yapıldı. Etkinliğe Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet Amiri Erkan Şen, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Koç ve öğrenciler katıldı.

Uygulama öncesi, İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından Atatürk İlkokulu öğrencilerine yaya geçitlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı ve öğrencilere "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" sloganı çerçevesinde kırmızı düdük dağıtıldı. Daha sonra protokol üyelerinin de katılımıyla öğrencilere yaya geçidinden güvenli şekilde nasıl geçileceği tatbiki olarak gösterildi.