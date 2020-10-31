Hisarcık'ta misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakamlık pandemi nedeniyle merkez ve köylerinde vatandaşların misafirlik ve hane ziyaretlerinin yasaklandığını duyurdu.

Konuyla ilgili Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “ Korona virüs Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle ilçemiz merkez ve köylerimizdeki vatandaşlarımızın misafirlik ve hane ziyaretlerine gelip gitmeleri yasaklanmıştır. Alınan bu yasaklama kararına uymayıp misafirliğe ve hane ziyaretlerine giden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır” denildi.