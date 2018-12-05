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Hisarcık'ta MOBESE kurulum çalışmaları tamamlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde MOBESE kurulum ve montaj çalışmalarının tamamlanarak deneme kayıtlarına başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde MOBESE kurulum ve montaj çalışmalarının tamamlanarak deneme kayıtlarına başlandığı bildirildi.


Alınan bilgiye göre, vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir ortam içinde yaşaması amacıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) projesi kapsamında yürütülen MOBESE sistemi kurma çalışmaları tamamlanarak deneme kayıtlarına başlandı.


İlçe merkezinde 17 noktaya 9 hareketli, 21 sabit MOBESE kamera sistemi kuruldu. Ayrıca Gediz, Emet ve Simav yolu olmak üzere 3 bölgeye Plaka Tanıma Sistemi (PTS) özelliği bulunan kameralar monte edildi. Kurulumu gerçekleştirilen kameralar İlçe Emniyet Amirliği'nden 24 saat takip edilecek. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile çalıntı, kaçak, hacizli ve terör amaçlı kullanılan şüpheli araçların tespiti rahatça yapılabilecek. Ayrıca trafik ışık ihlali ve hatalı parklar da kontrol edilebilecek.(MA-EFE)

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