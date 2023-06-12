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Hisarcık'ta mor açan yabani hazeran çiçeklerinin görsel güzelliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde tarlalarda açan mor renkli yabani hazeran çiçekleri görsel güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde tarlalarda açan mor renkli yabani hazeran çiçekleri görsel güzelliğiyle dikkat çekiyor.


İlçede Beyderesi mevkiindeki nadasa bırakılan bir tarlalarda ortaya çıkan ve mor çiçek açan yabani hazeran otunun güzelliği görenleri büyülüyor.


Doğasever fotoğrafçılar lavanta bahçelerini aratmayan ve mor rengiyle doğaya ayrı bir görsel şölen sunan hazeran çiçeği tarlalarına akın ediyorlar.

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