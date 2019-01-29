Hisarcık'ta muhtarlara uyuşturucuyla mücadele anlatıldı

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, daire amirleri, 25 köy ve 6 mahalle muhtarı katıldı.

Toplantıda uyuşturucu ile mücadele konusunda değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Furkan Başar, devletin ve İçişleri Bakanlığının muhtarlardan gelen talep ve görüşlere öncelikli önem ve değer verdiğini ifade etti.

Kaymakam Başar,” Bunun yanı sıra, ulusal ve yerel düzeyde hayata geçirilen tüm projelerde, uyuşturucudan teröre kadar verilen tüm mücadelelerde muhtarlarımız destekçidir ve çözüm ortağıdır. Uyuşturucu özellikle son dönemde, ülkemize yönelmiş ciddi bir tehdittir. Toplumsal psikolojiye ve milli ekonomiye büyük zarar veriyor. Ülkemiz uyuşturucu konusunda, artık güzergâh ülke değil; hem güzergâh hem hedef ülkedir. Daha önce, bazı doğu ülkelerinde haşhaş ve kenevirden üretilen doğal uyuşturucular ülkemizde pazarlanırken şimdi bazı batı ülkelerinde üretilen yapay ( sentetik ) uyuşturucular da pazarlanıyor. Bu durum, uyuşturucu ile mücadele biçimini de değiştirdi. Büyük çapta uyuşturucu kaçakçılığı yapanlara yönelik mücadelenin yanında, torbacı veya sokak satıcısı adı verilen küçük çaplı satıcılara yönelik mücadele de veriliyor. Bu mücadele, ara vermeden her gün her saat veriliyor” dedi.

Muhtarların toplumda öncü ve örnek kişi olduğuna dikkat çeken Başar,” Uyuşturucu konusunda, bilinçli olmalı. Metruk bina var ise yetkililere bildirmeli. Şüpheli durumlar veya sokak satıcısı olduğu tahmin edilen kişi var ise yetkililere bildirmeli. Uyuşturucu ekimi yapılan arazi, teras, balkon, sera var ise yetkililere bildirmeli. Kütahya genelinde, narkotik suçlarla mücadele esnasında, duyarlı vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın desteğini almak için 0 552 155 4343 numaralı narko mobil whatsapp ihbar hattı kuruldu” diye konuştu.