Hisarcık'ta “Ödüllü sınıf” projesinin 1. aşaması tamamlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) kapsamında başlatılan 9, 10 ve 11. sınıfları kapsayan ''Ödüllü Sınıf'' projesinin 1. dönem aşamasının tamamlandığı bildirildi.

Ödüllü sınıfların sınıf başkanlarına Okul Müdürü İsmail Aydın tarafından ödüllü sınıf amblemleri takdim edildi.

Sene başında planlandığı üzere ödüllü sınıf projesi kapsamında başarılı olan sınıfların “ödüllü sınıf” afişleri ile donatıldığını belirten Okul Müdürü İsmail Aydın,” Yapılan değerlendirmede 9/B, 10/C ve 11 /B şubeleri ödüllü sınıf olarak ilan edildi. Fotoğraf çekimleri yapılarak okul tanıtım televizyonunda yayınlanmasının ardından, öğrencilerin alkışlayarak sevinçlerini gösterdiler. Dönem boyunca değişik etkinlikler yapılarak ödüllü sınıf olmanın farkını yaşayacak olan öğrencilerimiz, bu avantajı kaybetmemek için daha azimli çalışacaklardır” dedi.

Müdür Aydın, akademik başarıyı artırmaya yönelik planlanan ve öğrenci motivasyonunu merkeze alan projeleri takdirle karşıladığını belirterek, emeği gecen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.