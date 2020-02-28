İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık'ta öğrenciler Corona virüsü konusunda bilgilendirildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencilerine Corona virüsüyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencilerine Corona virüsüyle ilgili bilgilendirme yapıldı.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü konusunda okul koridorundaki televizyonlarda ve sınıflardaki akıllı tahtalarda öğrencilere slayt gösterisi yapıldığını söyleyen Okul Müdürü İsmail Değirmenci,” Ayrıca öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan ve okul koridoruna yerleştirilen Corona virüsü bilgilendirme panosunda Corona virüs nedir? Belirtileri ve çeşitleri, nasıl bulaşır? Tedavi yöntemleri, korunma yolları nelerdir? Hangi ülkelerde görüldüğü konularında bilgi ve broşürler mevcut” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.