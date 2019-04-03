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Hisarcık'ta öğrencilere ağız diş sağlığı eğitimi

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Diş Polikliniğince “Sağlık Günleri” kapsamında anasınıfı ve 1.

Sınıf öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildiği bildirildi.


Sağlık Memuru Sadettin Gün tarafından “1-14 Nisan Sağlık Günleri” kapsamında Atatürk ilkokulunda öğrenim gören 50 ana sınıfı ve 1. Sınıf öğrencisine ağız ve diş sağlığının önemi, diş çürümelerinin oluşma nedenleri, diş eti iltihaplarının ile diş çürümelerinin önlenmesi, diş fırçalama teknikleri konularında video ve slayt eşliğinde eğitim verildi.


Yetkililer, ilçedeki ana sınıfı ile ilkokul 1. Sınıf öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimlerin devam edeceğini, ayrıca dişlere flor vernik uygulamasının önümüzdeki günlerde başlayacağını belirttiler.

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