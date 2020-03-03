Hisarcık'ta öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı eğitimi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulunda öğrencilere “Parlak Gülüşler, Parlak Gelecekler" projesi kapsamında Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimleri gerçekleştirildi.

3.sınıf öğrencilerine yönelik yürütülen proje kapsamında hazırlanan eğitim materyalleri eşliğinde Sınıf Öğretmenleri Adem Bozkurt ile Hasan Hüseyin Akkan tarafından verilen eğitimlerden 53 öğrenci yararlandı. Eğitim sonunda öğrencilere diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.

“Parlak Gülüşler, Parlak Gelecekler" projesinin her yıl 3. Sınıflarda uygulandığını söyleyen Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu,” Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimleri önce öğretmenlerimize, daha sonra öğretmenlerimiz tarafından öğrencilere verilmektedir. Amacımız çocuklarımızı temel eğitimden itibaren ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirmek” dedi.