Hisarcık'ta öğrencilere orman sevgisi tiyatro ile anlatıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Orman Genel Müdürlüğünün "Mor Çilek Çocuk Tiyatro Topluluğu" tarafından, ilkokul öğrencilerine yönelik orman sevgisini anlatan "Çam Ağacı" oyunu sahnelendi.

Mor Çilek Çocuk Tiyatro Topluluğunca Merkez Atatürk İlkokulu ile Karbasan ve Hasanlar Köyü İlkokullarında sahneye konan "Çam Ağacı" adlı oyunda beslenme, yalan söylememe, orman ve ağaç konuları anlatıldı. Ağacı ve ormanı çocuklara sevdirmeyi amaçlayan, öğrencilere güzel anlar yaşatıp, ormanlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayan tiyatro oyunu öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.