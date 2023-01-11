İhlas Haber Ajansı

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Hisarcık'ta öğrencilere sağlıklı beslenme, obezite ve diyabet eğitimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karbasan Köyü Ortaokulunda düzenlenen eğitimde öğrencilere sağlıklı beslenme, fiziksel hareket, diyabet ve obezite hakkında eğitim verildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan Köyü Ortaokulunda düzenlenen eğitimde öğrencilere sağlıklı beslenme, fiziksel hareket, diyabet ve obezite hakkında eğitim verildi.


İlçe Hastanesinde görevli Hemşire Medine Asan Oğur ve Ebe Melisa Uçan tarafından Karbasan köyü ortaokulunda diyabet programı çerçevesinde diyabet ve diyabetin ilişkili olduğu obezite, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla verilen eğitimde öğrencilere, düzenli beslenmenin önemi, beslenme ve sağlıksız gıdalardan uzak durulması gerektiği anlatıldı.

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