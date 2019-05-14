Hisarcık'ta öğrencilere trafik eğitimi

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Şehitler Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında okul yemekhanesinde 5 ve 6. sınıf öğrencilerine Polis Memurları Ömer Ünal ve Şuayip Yayla tarafından; trafiğin tanımı, unsurları, yayaların yolda güvenli yürüme ve karşıdan karşıya güvenli geçiş yerleri ile oyun alanları ve okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar konusunda bilgiler verildi.

Daha sonra polis uygulamasına katılan öğrenciler sürücülere broşür dağıtıp, çikolata ikramında bulundu.