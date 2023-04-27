Hisarcık'ta öğrencilere uygulamalı ve teorik trafik eğitimi

Kütahya Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Kıdemli Başpolis Ahmet Kahraman tarafından Cumhuriyet İlkokulu Kapalı Spor Salonunda Kütahya Valiliğince temin edilen malzemelerle kurulan seyyar çocuk trafik eğitim parkında trafik ortamı gerçekleştirerek öğrencilere trafik kurallarına uygun davranış kazandırılmasına, böylece trafik kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesine yardımcı olmak amacıyla ilçe genelinde teorik ve uygulamalı verilen trafik eğitiminde, karşıdan karşıya geçme, yolda yürüme gibi genel trafik konularında eğitim verildi. Ayrıca ilçe genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerine okullarında trafik eğitimi verildi.

Kıdemli Başpolis Ahmet Kahraman, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde Kütahya Valisinin talimatıyla il içerisinde, ilçelerde, beldelerde ve köylerde trafik eğitimlerini sürdüklerini söyledi.