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Hisarcık'ta öğrencilerin dişlerine flor vernik uygulaması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 595 okul öncesi ve ilkokul öğrencisinin dişlerine flor vernik uygulaması yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 595 okul öncesi ve ilkokul öğrencisinin dişlerine flor vernik uygulaması yapıldığı bildirildi.


İlçe Devlet Hastanesi Ağız Diş Sağlığı Merkezi Diş Polikliniğince Sağlık Memuru Sadettin Gün, Ebe Gülcan Ergin ve Menekşe Betül İnkaya tarafından okul öncesi ile 1, 2, 3 ve 4. Sınıflarda öğrenim gören ve flor uygulama vernik onayı verilen 595 öğrencinin dişlerine flor vernik uygulaması yapıldı. Program kapsamında ana sınıfı 1 ve 2. sınıf 438 öğrenciye içeresinde diş fırçası, diş macunu bulunan çanta dağıtılarak diş sağlığının önemi ve diş fırçalama teknikleri konusunda eğitim verildi.

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