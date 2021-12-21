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Hisarcık'ta öğretmen ve öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce “2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı” kapsamında okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi verildiSeydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda verilen eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış hareketleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için, bu anlamda alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce “2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı” kapsamında okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi verildi


Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda verilen eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış hareketleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için, bu anlamda alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.

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