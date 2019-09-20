İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık'ta öğretmen ve okul idarecilerine konferans

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik "Demokrasi ve Milli Birlik" ile "Demokrasilerde Katılım, Hak ve Sorumluluk" başlıkları altında konferans düzenlendi.

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik "Demokrasi ve Milli Birlik" ile "Demokrasilerde Katılım, Hak ve Sorumluluk" başlıkları altında konferans düzenlendi.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" çerçevesinde Meslek Yüksek Okulu Amfisinde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hasan Kilitçi, Sosyal Bilgiler Öğretmeni M.Ali Karakaya ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Şerif Tokuş katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.