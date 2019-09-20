Hisarcık'ta öğretmen ve okul idarecilerine konferans

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik "Demokrasi ve Milli Birlik" ile "Demokrasilerde Katılım, Hak ve Sorumluluk" başlıkları altında konferans düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" çerçevesinde Meslek Yüksek Okulu Amfisinde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hasan Kilitçi, Sosyal Bilgiler Öğretmeni M.Ali Karakaya ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Şerif Tokuş katıldı.