Hisarcık'ta ‘Öğretmenin Gözünden' konulu fotoğraf sergisi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Öğretmenin Gözünden' konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Hükümet Konağında öğretmenlerin çektiği fotoğrafların sergilendiği ‘Öğretmenin Gözünden' temalı serbest çalışma içeren fotoğraf sergisinin açılışına Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, daire amirleri ve öğretmenler katıldı. Daha sonra Kaymakam Karadağ, Belediye Başkanı Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Var ve protokol üyeleri sergiyi gezerek öğretmenlerin çektikleri fotoğrafları inceleyip bilgiler aldı.

Sergiye fotoğraf gönderen öğretmenlere teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Öğretmenin Gözünden' konulu fotoğraf sergisinin 18-22 Kasım tarihleri arasındaki ara tatil döneminde sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında açıldığını belirtti.