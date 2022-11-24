Hisarcık'ta öğretmenler arası masa tenisi turnuvası sona erdi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen öğretmenler arası masa tenisi turnuvası sona erdi.

Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni Nihat Koçer tarafından organize edilen Masa tenisi turnuvasına 14 öğretmen katıldı.

Cumhuriyet İlkokulu Kapalı Spor Salonunda yapılan müsabakalar sonunda, Şehitler Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ramazan Şahin birinci, Karbasan İlk Okulu Müdürü Serkan Hancı ikinci ve Çok Programlı Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Himmet Otcu üçüncü oldu.

Masa tenisi turnuvasında dereceye giren öğretmenlere madalyaları İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yılmaz Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve turnuva sorumlusu Atatürk İlkokulu öğretmeni Nihat Koçer tarafından verildi.