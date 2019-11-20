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Hisarcık'ta ‘Öğretmenler Günü' futsal turnuvası

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü futsal turnuvası düzenlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü futsal turnuvası düzenlendi.


Öğretmenler arası futsal turnuvasına Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Şehitler Ortaokulu ve Dereköy Ortaokulu takımları katılıyor.


Bol gollü geçen ilk gün müsabakalarında Çok Programlı Anadolu Lisesi, Dereköy Ortaokulunu penaltı atışları sonucu 5-4 yenerken, ikinci müsabakada 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Şehitler Ortaokulunu 6-5 mağlup etti.

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