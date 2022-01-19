Hisarcık'ta öğretmenlere “e Twinning” konulu seminer

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde okul idarecileri ile gönüllü öğretmenlere e Twinning projeleri ile ilgili seminer verildi.

İlçede e Twinning projelerini merak eden ve proje yapmak isteyen öğretmenler ile idareciler için Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda seminer verildi.

3 yıldan beri e Twinning portalında aktif olarak çalışan hem ulusal hem Avrupa bazlı projeler yapan, yaptığı projelerden kalite etiketleri alan Dereköy Şehit Fatih Seven İlk-Orta Okulu Türkçe öğretmeni Habibe Doğruoğlu, verdiği seminerde katılımcılara, E Twinning nedir?, e Twinning School belgesi nasıl alınır?, bu portalın katkıları nelerdir?, proje nasıl yazılır?, oluşturulan bir proje nasıl ilerler bu aşamada neler yapılmalıdır? konularında bilgiler verdi.

Verdiği seminerden büyük mutluluk duyduğunu belirten Habibe Doğruoğlu, karşısında proje yapmaya istekli öğretmenleri gördüğü için heyecanlandığını söyledi.

e Twinning konusunda böyle bir seminere ihtiyaç duyduklarını belirten öğretmenler, seminerde faydalı bilgiler edindiklerini, uygulamalı olarak öğrenmenin çok verimli olduğunu belirttiler.